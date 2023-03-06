Шойгу проверил работу военных строителей по восстановлению инфраструктуры в ДНР

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения спецоперации проверил работу Военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», – сообщает пресс-служба оборонного ведомства в своем телеграм-канале.

Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов, возведенные силами военных строителей. Также ему доложили о строящихся в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом микрорайоне из 6 многоквартирных домов, школы и детских садов.

Также глава ведомства заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.

«Министр обороны РФ высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса», – сообщили в пресс-службе.