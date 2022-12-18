Шойгу проверил позиции российских войск в зоне проведения СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проинспектировал группировку войск в зоне проведения военной спецоперации, сообщает Минобороны РФ. Он облетел на вертолете районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений, укрепления и оборонительные рубежи в зоне СВО.

На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач, а на пункте управления группировкой он заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.

Особое внимание, как отметили в Минобороны, Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.