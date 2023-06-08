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Шойгу проверил подготовку техники на арсеналах к отправке в зону СВО
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа, где проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону СВО на арсеналах и базах хранения. Об этом сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции.
Он подчеркнул важность качественной подготовки и своевременной отправки боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в спецоперации, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки.
Общаясь с представителями предприятия промышленности, министр указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники, с помощью которой российские военные эффективно поражают иностранную бронетехнику.
«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — заключил Шойгу.
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