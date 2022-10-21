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Политика
21 октября 2022  16:41

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Последний раз министры обороны РФ и США созванивались в мае для обмена мнениями об украинском конфликте. Соответствующую тему они затронули и в этот раз.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — подчеркнули в российском Минобороны.

Специальную военную операцию на Украине РФ проводит с 24 февраля, ее инициировал российский лидер Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.

 

 

 

#Сергей Шойгу #Минобороны #спецоперация на Украине
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