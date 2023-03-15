Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Вашингтона Ллойдом Остином. Как отмечает российское оборонное ведомство, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — сообщается в телеграм-канале министерства.

Тема переговоров не указана, однако напомним, что накануне в Черное море упал американский беспилотник MQ-9. Дрон нарушил границы района над Черным морем и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее заявил, что Москва осведомлена о целях разведывательной деятельности американцев, однако важно выявить, какие из российских объектов интересуют США больше всего.