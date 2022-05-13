Шойгу провел переговоры по Украине с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Разговор прошел по инициативе американской стороны, подчеркнули в военном ведомстве.

«Тринадцатого мая по инициативе американской стороны министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», - говорится в сообщении министерства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Главными целями операции он назвал демилитаризацию и денацификацию страны.