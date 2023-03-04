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Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации – передовой пункт управления одного из объединений группировки на южно-донецком направлении. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск», – сказано в сообщении.
Министр обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава и работы медицинских и тыловых подразделений.
Он также облагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» – отметил Шойгу.
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