Шойгу проинспектировал производящее танки предприятие ОПК в Омской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал, как выполняется государственный оборонный заказ на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны призвал продолжить расширение производственных мощностей предприятия (судя по всему, речь идет об Омском заводе транспортного машиностроения, именно он производит тяжелые огнеметы). Он также указал на необходимость строгого соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа.

На опубликованном в Telegram-канале министерства видеоролике запечатлен эпизод, в котором Шойгу замечает: «Налаживайте работу, потому что так относиться к этому: „У нас — план двести“. Какой „двести“? Разбирайтесь и докладывайте. Что, когда, сколько, куда, кому».

Кроме того, министру обороны показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. По словам руководителя предприятия, «за счет оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы».

В ответ на слова Шойгу о требованиях по повышению защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону боевых действий начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Александр Шестаков заверил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности и что техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке.

Шестаков также упомянул, что модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливать их с учетом габаритов будут уже в районах сосредоточения войск.

Помимо этого, Сергей Шойгу побывал в арсеналах и на базах резерва, дислоцированных на территории Омской области. В арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения он проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта оружия.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин рассказал руководителю военного ведомства, что на этой базе резерва уже подготовлено и отправлено в действующую армию свыше 4 тыс. различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще более 700 орудий.