Шойгу проинспектировал объект контроля космического пространства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции в Западном военном округе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что министр провел проверку обнаружения малоразмерных космических объектов.