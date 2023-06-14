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Общество 14 июня 2023 14:01

Шойгу проинспектировал объект контроля космического пространства

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции в Западном военном округе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что министр провел проверку обнаружения малоразмерных космических объектов.

#Сергей Шойгу #Минобороны
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