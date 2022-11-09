Шойгу проинспектировал командный пункт российских войск в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на командном пункте Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Во время пребывания на командном пункте министр обороны выслушал доклад командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина. В нем были затронуты такие темы, как текущая оперативная обстановка, характер действий противника и выполнение российскими силами боевых задач на различных операционных направлениях.

Отдельно Суровикин остановился на вопросах «обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», отмечают в ведомстве.

В завершение своего визита Шойгу во исполнение указа Президента России Владимира Путина вручил отличившимся военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие награды.