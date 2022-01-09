Шойгу: Проигрывать в информационной войне Россия не имеет права

Россия не имеет права проигрывать в информационной войне, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

О значимости информационной повестки он рассказал в эфире телеканала «Звезда». По его словам, сегодня в этой сфере идет ожесточенное противостояние во всем мире.

«Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — пояснил Шойгу.

Ранее министр заявил, что Вооруженные силы России являются одними из самых современных и эффективных в мире, так как надежно обеспечивают безопасность страны и защищают ее интересы. Шойгу также отметил вклад каждого военного, который они вносят в укрепление престижа российской армии.