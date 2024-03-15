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Шойгу проголосовал на выборах Президента РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу исполнил свой гражданский долг, отдав голос на выборах Президента страны. Видео было опубликовано в пресс-службе Минобороны.
Вместе с Шойгу проголосовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и военнослужащие Объединенной группировки войск.
Как уточнили в министерстве, все они проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.
Напомним, выборы Президента России продлятся до 17 марта включительно. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится именно ваш избирательный участок (по месту прописки), можно через сайт «Госуслуги». Для этого необходимо зайти в личный кабинет и кликнуть на раздел «Выборы». Ту же информацию россияне смогут найти на сайте ЦИК России.
Отметим, что до выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего Президента России Владимира Путина (самовыдвиженец).
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