Шойгу проголосовал на выборах Президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу исполнил свой гражданский долг, отдав голос на выборах Президента страны. Видео было опубликовано в пресс-службе Минобороны.

Вместе с Шойгу проголосовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и военнослужащие Объединенной группировки войск.

Как уточнили в министерстве, все они проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

Напомним, выборы Президента России продлятся до 17 марта включительно. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится именно ваш избирательный участок (по месту прописки), можно через сайт «Госуслуги». Для этого необходимо зайти в личный кабинет и кликнуть на раздел «Выборы». Ту же информацию россияне смогут найти на сайте ЦИК России.

Отметим, что до выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего Президента России Владимира Путина (самовыдвиженец).