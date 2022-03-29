Шойгу: Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки

Призывники-срочники не будут отправляться на службу в горячие точки. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

На тематическом селекторном совещании министр сообщил, что в весенний призыв, который стартует 1 апреля, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тыс. человек. Эта цифра меньше прошлогодней, уточнил Шойгу.

По словам министра, служба призывников начнется с профессиональной подготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — цитирует издание Шойгу.

Все военнослужащие прошлого весеннего призыва после истечения срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.