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Политика
23 июня 2022  16:40
Розалия Заманова

Шойгу призвал срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

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Россия и Белоруссия должны срочно принять меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным в Москве, сообщает ТАСС.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал министр, пообещав «любую поддержку белорусским друзьям».

Военное сотрудничество РФ и Беларуси развивается в условиях беспрецедентного давления Запада и «необъявленной войны» против обеих стран, добавил Шойгу.

#Сергей Шойгу #Белоруссия #Союзное государство
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