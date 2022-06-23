Шойгу призвал срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

Россия и Белоруссия должны срочно принять меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным в Москве, сообщает ТАСС.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал министр, пообещав «любую поддержку белорусским друзьям».

Военное сотрудничество РФ и Беларуси развивается в условиях беспрецедентного давления Запада и «необъявленной войны» против обеих стран, добавил Шойгу.