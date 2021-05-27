Шойгу презентовал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Министр обороны Сергей Шойгу представил Президенту России Владимиру Путину макет нового главного музея Вооруженных сил. Предполагается, что он будет возведен рядом с рядом с парком «Патриот» в Подмосковье.

«Мы сейчас представляем большой проект — строительство главного музея Вооруженных сил. Он у нас есть в Москве, мы единственное делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.

По данным Шойгу, в новом музейном комплексе будут размещены экземпляры разных эпох: пушки, редуты, костюмы и другие исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Так, в запасниках военных музеев сейчас насчитывается более 43 тыс. единиц стрелкового оружия. Планируется, что экспозиция музея будет меняться каждый полгода.

«Это будет самый крупный музей — почти 150 тысяч квадратных метров», — добавил министр.

Путин оценил макет, отметил красоту будущего здания. «Живой музей», — сказал он.