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Шойгу представил к наградам пилотов Су-27 после инцидента с беспилотником США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, которые предотвратили нарушение российских границ американским беспилотником MQ-9. Об этом сообщает Минобороны.
«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», – заявили в ведомстве.
Напомним, 14 марта американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.
В Минобороны заявили, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и не вступали в контакт с беспилотником, а по завершении патрулирования вернулись на базу.
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