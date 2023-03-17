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Руc Тат
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Политика 17 марта 2023 12:25

Шойгу представил к наградам пилотов Су-27 после инцидента с беспилотником США

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, которые предотвратили нарушение российских границ американским беспилотником MQ-9. Об этом сообщает Минобороны.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», – заявили в ведомстве.

Напомним, 14 марта американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.

В Минобороны заявили, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и не вступали в контакт с беспилотником, а по завершении патрулирования вернулись на базу.

#Сергей Шойгу #Минобороны #политика
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