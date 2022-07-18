Шойгу потребовал от группировки «Восток» поражать средства большой дальности ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал участвующую в специальной военной операции на Украине российскую группировку «Восток» и поручил ее командующему генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову в приоритетном порядке поражать украинские средства большой дальности. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в своем Telegram-канале.

По утверждению главы российского Минобороны, из этих артиллерийских и ракетных систем «ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми».

При этом Шойгу в ходе инспекции побывал на командном пункте группировки «Восток», местонахождение которого не раскрывается. Имя генерала, командующего группировкой, было названо впервые.

В последнее время украинская сторона часто использует для ударов американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Они способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров, которые предназначены в том числе для уничтожения командных пунктов и складов. Накануне российские военные заявили об уничтожении установки РСЗО HIMARS.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь на сведениях из официальных российских источников.