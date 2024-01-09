Шойгу: Потери ВСУ за прошедший год превысили 215 тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии соприкосновения, отдельно отметил министр.

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт. Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», – подчеркнул Шойгу на первом в этом году селекторном совещании.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.