Шойгу: Потери ВСУ за прошедший год превысили 215 тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
Российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии соприкосновения, отдельно отметил министр.
«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт. Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», – подчеркнул Шойгу на первом в этом году селекторном совещании.