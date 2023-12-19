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СВО 19 декабря 2023 14:05

Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили 383 тысячи человек

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Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооруженных сил Украины за время контрнаступления превысили 159 тысяч человек, передает ТАСС.

За контрнаступление ВСУ также потеряли 121 самолет и 766 танков, среди которых 37 танков Leopard. ВС РФ также уничтожили порядка 2350 бронемашин ВСУ, среди которых 50 машин – Bradley.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине
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