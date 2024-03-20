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Шойгу: Потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек
Группировки российских войск продолжают выдавливать противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах, сообщил Шойгу.
По его словам, в результате крупных потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На территориях, подконтрольных Украине, процветает мародерство.
По словам министра обороны, Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя и выдает за успехи теракты, совершенные против россиян, наращивая принудительную мобилизацию.
По данным Шойгу, с начала 2024 года силами ВС РФ были уничтожены четыре танка «Абрамс» и пять «Леопардов», 27 машин «Брэдли», шесть пусковых установок «Хаймарс», 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять «Пэтриотов».
В целом потери ВСУ за этот период превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
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