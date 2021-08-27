Шойгу посетил воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери

Фото: tatarstan.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочего визита в Казань посетил воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Главу военного ведомства сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: © tatarstan.ru

Высокому гостю рассказали об истории собора и основных этапах его воссоздания. Министр осмотрел внутреннее убранство и поставил свечку. Затем он посетил пещерный храм, расположенный в подземной части собора.

После этого Сергей Шойгу, Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, сыгравшего важную роль в воссоздании собора и скончавшегося в ноябре 2020 года от коронавируса.

Фото: © tatarstan.ru

Собор Казанской иконы Божией Матери был построен на рубеже XVIII и XIX веков. В 1932 году храм был разрушен большевиками. Масштабные работы по его восстановлению стартовали в 2016 году. На воссоздание объекта было привлечено 2,7 млрд рублей добровольных пожертвований и средств из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры РТ. В июле 2021 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил возрожденный собор.