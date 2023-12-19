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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца, чью надпись нашли в Марьинке
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, оставленную на стене одного из домов в Марьинке под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
В Минобороны отмечают, что боец оставил надпись «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», «приняв вместе с товарищами неравный бой».
Первым о находке 16 декабря рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он предположил, что надпись мог оставить боец 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии.
Рядом были найдены тела девяти солдат. Останки будут направлены на ДНК-экспертизу. «Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения», — заверил чиновник.
По предварительным данным, отметил при этом Рогов, «штурмовая группа <…> попала в засаду и была окружена — связь была потеряна, и наши бойцы погибли, сражаясь до последнего патрона».
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