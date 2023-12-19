Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца, чью надпись нашли в Марьинке

Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, оставленную на стене одного из домов в Марьинке под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны отмечают, что боец оставил надпись «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», «приняв вместе с товарищами неравный бой».

Фото: t.me/vrogov/

Первым о находке 16 декабря рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он предположил, что надпись мог оставить боец 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии.

Рядом были найдены тела девяти солдат. Останки будут направлены на ДНК-экспертизу. «Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения», — заверил чиновник.

По предварительным данным, отметил при этом Рогов, «штурмовая группа <…> попала в засаду и была окружена — связь была потеряна, и наши бойцы погибли, сражаясь до последнего патрона».

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.