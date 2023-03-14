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Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов
Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов в России. Все необходимые кадровые резвервы и производственные мощности для этого имеются. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.
«Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», – сказано в сообщении ведомства.
Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он оценил рабочий процесс, производственные линии и запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, аналогов которому нет во всем мире.
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