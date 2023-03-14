Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов в России. Все необходимые кадровые резвервы и производственные мощности для этого имеются. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», – сказано в сообщении ведомства.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он оценил рабочий процесс, производственные линии и запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, аналогов которому нет во всем мире.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным, с 24 февраля прошлого года.