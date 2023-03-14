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Политика 14 марта 2023 15:33

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов

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Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов в России. Все необходимые кадровые резвервы и производственные мощности для этого имеются. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», – сказано в сообщении ведомства.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он оценил рабочий процесс, производственные линии и запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, аналогов которому нет во всем мире.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным, с 24 февраля прошлого года.

#спецоперация на Украине #Минобороны #Сергей Шойгу
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