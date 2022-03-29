Шойгу: Основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

Основные задачи спецоперации на Украине, которую проводят российские военные, выполнены. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал на селекторном совещании, передает РИА Новости.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены», – заявил министр.

Он сообщил, что существенно снижен боевой потенциал ВСУ – это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что цель – «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.