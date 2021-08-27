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27 августа 2021  19:02

Шойгу о Татарстане: «Здесь живут мои друзья»

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Шойгу о Татарстане: «Здесь живут мои друзья»
Фото: Владимир Васильев

У министра обороны России Сергея Шойгу много друзей в Татарстане, включая Президента республики Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Он рассказал об этом во время встречи с журналистами в Казани.

«Здесь живут мои друзья. У меня много друзей здесь и много людей, которых я уважаю», — подчеркнул руководитель военного ведомства РФ.

Отдельно Сергей Шойгу упомянул первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, заметив, что его с ним связывает «очень многое» и в жизни, и в политике, и в работе. «Я не побоюсь назвать это дружбой — большой, хорошей дружбой», — подчеркнул он.

Относительно действующего Президента РТ Рустама Минниханова министр обороны сказал, что они уже «настолько знают друг друга», что сразу понимают, что хочет сказать собеседник.

«Прекрасный город, прекрасная республика, замечательные люди. <…> Очень высокий уровень образования <…>», — охарактеризовал Шойгу Татарстан в целом. 

Он также пожелал жителям республики «здоровья, здоровья и еще раз здоровья», что актуально в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, а также «дальнейших успехов и удачи».

#сергей шойгу
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