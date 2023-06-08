Шойгу: Ночью ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону на запорожском направлении

Сегодня ночью силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники ВСУ предпринял попытку прорыва обороны на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

Министр подчеркнул, что противник был своевременно обнаружен, по нему нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.