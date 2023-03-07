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Шойгу назвал количество женщин, участвующих в спецоперации
В специальной военной операции на данный момент принимают участие 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, каждая третья из них получила госнаграды.
Об участии женщин в спецоперации министр рассказал в ходе селекторного совещания Минобороны. Всего в российской армии насчитывается более 39 тыс. женщин-военных, почти 5 тысяч из них носят офицерские погоны.
«От имени руководства Министерства обороны и от себя лично хочу выразить благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу», – приводит его слова пресс-служба военного ведомства.
Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года, о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.
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