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Ру Тат
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Официальная хроника
16 августа 2022  11:54

Шойгу назвал абсурдом утверждения о возможном применении Россией химоружия на Украине

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Утверждения западных средств массовой информации, что Россия может применить химическое оружие на Украине, являются абсурдом. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия», — сказал министр, напомнив, что Россия полностью уничтожила химическое оружие в 2017 году. 

Шойгу добавил, что провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии стали визитной карточкой организаций вроде «Белых касок», которые спонсируются Западом. По его словам, инфопровокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований, обнаруженных на Украине.

#спецоперация на Украине #Сергей Шойгу
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