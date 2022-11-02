Шойгу: НАТО нарастил группировку вблизи границы с Россией в 2,5 раза

С февраля НАТО увеличил многонациональную группировку рядом с границей России в 2,5 раза. Сейчас ее численность составляет свыше 30 тыс. человек и в дальнейшем может стать еще крупнее, подчеркнул на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — цитирует министра РИА Новости.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.