Шойгу и Куренков открыли в Москве памятник экс-главе МЧС Зиничеву

Министр обороны России Сергей Шойгу в День спасателя возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС и принял участие в торжественном открытии памятника Герою России Евгению Зиничеву в Москве. Об этом передает РИА Новости.

Над скульптурой — ростовая фигура стоит на постаменте сложной конструкции — трудился Михаил Баскаков, она установлена на Кременчугской улице в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России.

В церемонии участвовал и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков.

«Евгений Николаевич делал много для обеспечения безопасности страны и граждан. Он не был кабинетным работником, никогда не стремился кому-то угодить, умел проявлять волю, а когда требовалось — найти компромисс, не боялся сложных задач, решал их спокойно, профессионально и убедительно», — сказал глава МЧС.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске — он пытался спасти режиссера Александра Мельника, прибывшего для выбора места съемок нового документального фильма. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.