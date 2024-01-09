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Шойгу доложил о целях, поставленных Путиным перед Минобороны РФ
Одна из ключевых задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным перед Минобороны России – это поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады. Об этом доложил глава ведомства Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
Также ВС страны и военно-морской флот (ВМФ) должны продолжить получать современное оружие, которое делают на новых физических принципах и на технологиях искусственного интеллекта (ИИ).
Помимо этого, ведомство сосредоточит свои усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в СВО и будет наращивать поставки более востребованных образцов.
Он также доложил, что за 2023 год потери противника составили более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц военной техники.
При этом, по словам Шойгу, США, несмотря на все неудачи на линии фронта, до сих пор пытаются за счет жизни украинцев решить вопрос о сохранении своего лидерства в мире.
«Безусловно, это не изменит ситуации на линии фронта, а только затянет конфликт. Мы же продолжим достигать цели специальной военной операции», — сказал он.
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