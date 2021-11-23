Шойгу: Десять бомбардировщиков США отработали использование ядерного оружия против России

Стратегическая бомбардировочная авиация Соединенных Штатов отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передает РИА Новости.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в два с половиной раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — отметил руководитель военного ведомства.

Шойгу также обратил внимание на то, что в ноябре во время учений Global Thunder десять американских бомбардировщиков отработали практически одновременное применение ядерного оружия против России с западного и восточного направлений. При этом максимальное удаление от границы составило всего 20 километров.

По словам министра обороны РФ, во время вылетов экипажи американских ударных самолетов также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара. Вместе с тем он заверил, что «во всех случаях» российские средства ПВО своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики ВВС США.

Соединенные Штаты проводят учения Global Thunder ежегодно. Они направлены на проверку готовности стратегических ядерных сил и предназначены «для отработки реалистичных действий против условных противников». В тренировках участвуют стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и специалисты, отмечающие за межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования.

Президент РФ Владимир Путин 18 ноября обвинил США и их союзников в том, что они «очень поверхностно» относятся к предупреждениям России о важных для нее «красных линиях». Российский лидер упомянул о стратегических бомбардировщиках стран НАТО, летающих на расстоянии 20 километров от границ, на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.