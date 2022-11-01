Шойгу: Денежное довольствие военнослужащих повышается на 4%

С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военные пенсии, по его словам, в течение года выросли на 19,5%.

«Показатель заключенных государственных контрактов на сегодня составил 98%. Работа по контрактации завершается до 1 декабря», – сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он также отметил, что гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября.

Напомним, накануне стало известно, что в Татарстане изменился порядок выплат военнослужащим – теперь вместо поэтапного перечисления средств, выплаты служащим направляются после начала прохождения военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины.