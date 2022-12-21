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Политика
21 декабря 2022  15:50

Шойгу: Более 20 тыс. россиян отправились в войска добровольцами

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Более 20 тыс. человек отправились в войска для участия в спецоперации добровольцами, не дожидаясь частичной мобилизации. Такую цифру на итоговой коллегии Минобороны привел глава ведомства Сергей Шойгу.

В то же время, добавил он, от призыва было освобождено более 830 тыс. граждан. Это было необходимо для поддержания экономики страны, в том числе предприятий в сфере ОПК.

Напомним, что заседание проводит Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин.

#Сергей Шойгу #добровольцы
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