Шойгу анонсировал создание 20 новых соединений и частей в ответ на действия НАТО

Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил его руководитель — генерал армии Сергей Шойгу.

Описывая потенциальную угрозу, министр обороны РФ обратил внимание на то, что страны — члены Североатлантического альянса во главе с США наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, увеличивают число военных учений.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений (бригад и дивизий — прим. Т-и) и воинских частей (отдельных батальонов, полков и тому подобное — прим. Т-и)», — приводит слова Шойгу ТАСС.

При этом глава Минобороны уточнил, что создание новых соединений и частей окажется синхронизировано «с поставкой современного вооружения и военной техники». По его словам, за 2020 год в войска ЗВО предполагается поставить около 2 тыс. единиц оружия.

Кроме того, Сергей Шойгу подчеркнул, что помимо проведения организационных мероприятий и получения современного оружия Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления.

В конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Президент России Владимир Путин отметил сохраняющуюся сложность военно-политической обстановки. В качестве примера помимо локальных конфликтов он упомянул «военную активность блока НАТО».