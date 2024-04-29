Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Sohu: Россия сделала серьезный ход после заморозки ее активов на Западе
Россия ответила Западу на заморозку ее активов и отрезала Соединенным Штатам пути для возможного отступления, написало китайское издание Sohu.
«Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской „дочки“ этого конгломерата», — отмечается в тексте.
По мнению авторов материала, этот шаг поставит США в безвыходное положение после принятия решения о блокировке активов России.
«Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому», — отмечается в публикации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»