Sohu: Россия сделала серьезный ход после заморозки ее активов на Западе

Россия ответила Западу на заморозку ее активов и отрезала Соединенным Штатам пути для возможного отступления, написало китайское издание Sohu.

«Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской „дочки“ этого конгломерата», — отмечается в тексте.

По мнению авторов материала, этот шаг поставит США в безвыходное положение после принятия решения о блокировке активов России.

«Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому», — отмечается в публикации.