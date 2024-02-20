«Согреть словами и теплом»: нурлатские школьники отправили военным окопные свечи и письма

Фото: Сирень Самерханова

Учащиеся и педагоги Кульбаево-Марасинской школы Нурлатского района изготовили более сотни окопных свечей. Учитель физкультуры Фарит Бурганов заранее позаботился обо всех необходимых вещах для изготовления окопных свечей: подготовил жестяные банки, парафин, картон.

В итоге за неделю ученики 5-9 классов смогли изготовить 110 окопных свечей. Вместе с ними дети отправили бойцам и письма, чтобы согреть их душевными словами и теплом. А некоторые в свои письма вложили и конфетки — порадовать защитников к 23 Февраля.

«На классных часах учителя разъясняют нам такие понятия, как патриотизм, мужество, героизм, чувства чести и благородства, рассказывают о беспримерном подвиге российского солдата. Наши души наполняются чувством гордости за героев-патриотов. Нам хочется вырасти такими же патриотами, как они», — рассказала ученица 9-го класса Кульбаево-Марасинской школы Айгуль Ахметзянова.

Фото: Сирень Самерханова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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