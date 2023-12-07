«Согрели в трескучие морозы»: Рустам Гатин организовал питание для дорожников Челнов

Команда полевой кухни во главе с Рустамом Гатиным решила организовать горячее питание для дорожников, которые задействованы в уборке снега в Набережных Челнах. Осадков выпало очень много, поэтому им приходится работать в режиме нон-стоп. При любой погоде, а это может быть и метель, и холод, они трудятся.

Дрова в печь подкинуты. Все по-настоящему, горячий обед Рустам Гатин и его команда готовят в полевых условиях — в мороз и холод. От производства сотрудников предприятия автодорог никто не отвлекал. Активисты приехали ровно в обед. Первой точкой стал майдан. Для работников приготовили вкусную гречневую кашу, как ее еще называют солдатскую, и горячий вкусный чай.

«Много лет уже чай готовит моя мама. Собирает травы, сушит, кто-то приносит ей, когда узнают, что я ее сын, совсем чужие люди говорят, что „мы хотим принести вам травы: вот у нас есть и душица, и мята, и различные другие травы“. Она все это дома перебирает, чистит», — говорит предприниматель и волонтер Рустам Гатин.

А затем соединяет с черным чаем, накладывает в небольшие мешочки и зашивает. Его попробовали жители Лисичанска. Теперь еще и дорожники. Они были очень тронуты таким отношение к себе. Тем более сегодня — в такой сильный холод.

«Спасибо большое. Сегодня кормили нас вкусной кашей. В такой холодный день вот я держу тарелку, руки согрелись, и сами согрелись», — говорят сотрудники МУП «ПАД».

«Морозы, очень холодно. Труд у нас, конечно, очень тяжелый, особенно для женщин. Что еще сказать? Слава Богу, есть люди, которые о нас заботятся, не только критикуют, потому что за один день сделать невозможно весь город чистым, поскольку столько много снега выпало», — вторит другой.

«Мы работаем круглосуточно 24/7, то есть несколько смен. Конечно, приятно, когда нас хвалят, а не только, когда критикуют. Люди высказывают много чего. Но приятно общаться с людьми, которые с пониманием относятся. То есть понимают, что сначала мы убираем основные дороги, потом убираем местные проезды. Это все у нас идет по графику», — пояснил дорожный рабочий.

Сотрудники предприятия автодорог были очень благодарны Рустаму Гатину и его команде. Как они его называют — друг.

«Большое человеческое спасибо нашему другу — Рустаму Равильевичу Гатину за то, что поддержал наших рабочих, наших водителей. Они очень счастливы. Посмотрите, они очень довольны. Очень вкусная каша. Сам тоже попробовал. Понимаю, почему все любят полевую кухню», — отметил директор предприятия автодорог Марат Анисимов.

Как отмечает Рустам Гатин, таким образом он решил поддержать дорожников, электриков — тех, кто трудится на улице. А также поблагодарить их за непростой труд в такую погоду.