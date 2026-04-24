Соглашение о развитии промышленной робототехники подписали в Иннополисе

В Иннополисе подписали соглашение о развитии промышленной робототехники при участии Федерального центра компетенций – оператора федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Документ был подписан в рамках окружного совещания по развитию промышленной робототехники в Приволжском федеральном округе, сообщили в официальном сообществе Минпромторга РТ.

Также в ходе совещания сформирован набор инициатив, которые войдут в будущую региональную программу по внедрению промышленных роботов. Эти решения объединяют подходы бережливого производства и роботизации, что должно ускорить модернизацию предприятий округа, снизить себестоимость продукции и повысить производительность труда.

Отдельно в ходе реализации проекта были представлены первые результаты на предприятиях Татарстана.

На «Шешмастройсервисе» время протекания процессов в пилотном потоке сократилось на 19%. Компания уже завершила этап диагностики: были определены цели, проведено обучение сотрудников, подготовлены внутренние тренеры, оптимизированы процессы пилотного потока и организован эталонный участок. Следующим этапом станет внедрение разработанных улучшений.

На тепличном комбинате «Майский» выбран эталонный участок для оптимизации – поток технического обслуживания теплиц. Рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций начала анализ процесса.

Сейчас специалисты проводят замеры времени операций, фиксируют маршруты передвижения сотрудников и оценивают затраты времени на регламентные и аварийные работы. Собранные данные используют для построения карты текущего состояния процесса.

Компания «Урал» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие планирует оптимизировать работу молочного блока, сократить время доения и увеличить выработку. Компания занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления и производством сырого молока.

Всего в федеральном проекте уже участвуют более 360 предприятий Татарстана, реализованы сотни проектов по повышению производительности. Чтобы присоединиться к программе, необходимо подать заявку через ИТ-платформу.

