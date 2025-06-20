Соглашение о разработке стратегии развития космической отрасли подписано на ПМЭФ-2025

Сбер примет участие в разработке стратегии развития космической отрасли России и трансформации предприятий Роскосмоса. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Стороны проработают модели рынка, государственной поддержки и закупки сервисов, а также меры по развитию частных игроков. Банк поможет госкорпорации усовершенствовать механизм государственно-частного партнёрства в космической отрасли и сформирует предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Сбер окажет консалтинговую поддержку в трансформации предприятий Роскосмоса – будут сформированы предложения по повышению их эффективности.

Кроме того, документ предусматривает всестороннее использование искусственного интеллекта в деятельности Роскосмоса. В числе прорабатываемых AI-инициатив – технология Multi-Image Super Resolution для улучшения качества спутниковых снимков. На базе нейросетевой модели Сбера планируется разработать виртуального ассистента, который будет помогать космонавтам на борту орбитальной станции. Ее также предполагается использовать для создания и актуализации нормативных документов.

Помимо этого, Сбер и Роскосмос рассмотрят возможность применения робототехники для длительных пилотируемых полетов, автономного управления космическими аппаратами на орбите и проектирования спутников с применением машинного обучения.

Наряду с этим банк проконсультирует Роскосмос по внедрению полного HR-цикла с использованием платформы «Пульс» и подготовит предложения по применению других цифровых решений.

«Космические технологии – одни из самых сложных и требовательных, и здесь мы видим огромный потенциал во внедрении инструментов искусственного интеллекта, в том числе на базе нашей нейросетевой модели GigaChat и других AI-решений нового поколения. Другое важное направление нашего партнерства – совместная работа над эффективностью предприятий Роскосмоса. Уверен, что наше сотрудничество станет драйвером развития отрасли и поможет укрепить технологический суверенитет России в этой стратегически важной области», – заявил Герман Греф.

«Соглашение предполагает совместную реализацию большого количества направлений, в том числе по проектам государственно-частного партнерства, внедрению цифровых инструментов, разработке инициатив в области искусственного интеллекта. Уверен, что сотрудничество Роскосмоса и Сбера будет эффективным и взаимовыгодным для каждой из сторон», – отметил в свою очередь Дмитрий Баканов.