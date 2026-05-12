Софья Муравьева рассматривает переход в сборную Франции

Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева может продолжить карьеру в сборной Франции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на два источника.

Ранее появилась информация, что спортсменка попросила отчислить себя из состава сборной России. Одним из факторов, повлиявших на решение Муравьевой, стали сборы во Франции у хореографа Бенуа Ришо, который поставил её произвольную программу. Также примером послужил переход экс-россиянки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана и её участие в Олимпийских играх.

В апреле 2026 года Муравьёва публиковала в соцсетях фотографии из поездки в Париж — до того, как стало известно о потенциальном переходе.