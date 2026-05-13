Софья Муравьева — об уходе от Алексея Мишина: «Никаких ссор и скандалов»

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России Софья Муравьева рассказала, что её уход из группы Алексея Мишина не связан с конфликтами.

«Ну вот бывает, что люди где-то не сходятся. Получается, что там я выбрала свою тактику определённую, какие-то жизненные позиции. Алексей Николаевич согласился, принял, сказал: "ну, значит так". А вот никаких разногласий не было, никаких ссор, никаких скандалов, как многие пишут, что я скандальная фигуристка со шлейфом уходов (смеётся)», — сказала Муравьева в выпуске шоу «Каток».

Она пояснила, что расхождение носило профессиональный характер. «Фигурное катание для меня — это тоже жизнь, с трёх лет», — добавила фигуристка. Ранее Мишин заявлял, что их совместные планы не совпали с жизненной позицией спортсменки.