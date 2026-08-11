Софтбол, футбол и скейтбординг: за чем следить на Спартакиаде в Казани

В Казани набирает ход главное спортивное событие недели — Спартакиада народов России. После первой недели августа, где уже определили сильнейших в мужском регби и скейтбординге («парк»), наступил новый этап. В ближайшие дни медали разыграют сразу в трех дисциплинах: скейтбординг («улица»), софтбол и женский футбол.

Все турниры пройдут с 11 по 18 августа, а вход для зрителей будет свободным.

На этой неделе в Казани разыграют медали в трех видах спорта. Скейтбордисты продолжат борьбу в дисциплине «парк», софтболисты выяснят отношения на Центральном стадионе, а женские футбольные команды поборются за выход в финал.

Для прохода на стадион необходимо заранее зарегистрироваться и получить билет на сайте. А для просмотра соревнований по скейтбордингу бесплатный билет не требуется.

В экстрим-парке «УРАМ» продолжается скейт-батл. В выходные скейтбордисты уже определили лучших в дисциплине «парк». Теперь на очереди — «улица». Квалификации у мужчин и женщин пройдут 12 августа, а уже на следующий день, 13 августа, состоятся финалы. Начало женского финала запланировано на 14:00, мужского — на 16:00. Сразу после завершения соревнований пройдёт церемония награждения.

Турнир по софтболу пройдёт на Центральном стадионе Казани и продлится с 11 по 16 августа. За медали поборются сборные шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Костромской областей, Хабаровского края и Республики Крым.

Четыре дня команды сыграют друг с другом в групповом этапе, после чего четыре лучшие сборные разыграют призовые места. Финал состоится 16 августа в 13:00, сразу после него — церемония награждения.

С 14 по 18 августа на стадионе «Трудовые резервы» пройдут матчи женского футбольного турнира. В Казань приехали команды из шести регионов: Республики Татарстан, Пермского края, Самарской и Ростовской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Татарстан на турнире представит женская команда футбольного клуба «Рубин». 14 августа состоятся четвертьфиналы, 16 августа — полуфиналы.

Финальный матч и игра за бронзовые медали пройдут 18 августа.

Спартакиада народов России продлится до 30 сентября. Соревнования охватят 44 вида спорта, а участие в них примут 12 тысяч спортсменов. Казань — один из центральных городов турнира: здесь пройдут старты по 11 дисциплинам, включая конный спорт, спортивную гимнастику, греблю и флаг-футбол. Все события станут частью ключевого внутрироссийского отбора к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.