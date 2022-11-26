Софию Губайдулину номинировали на «Грэмми»

Композитора Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми». Ее произведение «Гнев Божий» в исполнении оркестра Гевандхауса под руководством Андриса Нельсонса представлено в номинации «Лучшая современная классическая композиция», сообщается на сайте Центра современной музыки имени Губайдулиной.

«Гнев Божий» (2020) – второе сочинение из альбома, написанное композитором практически одновременно с «Диалогом». Композиция вышла на диске, в который, помимо нее, вошли следующие сочинения: скрипичный концерт «Диалог: Я и Ты» и «Свет конца».

«Для меня большая честь записать эти работы Софии Губайдулиной, сила, артистизм и гений которой отражены в духовной глубине ее музыки и ее фантастическом звуковом мире. Я очень рад, что в альбоме представлены произведения, которые позволяют поделиться ее необычайной мудростью с каждым слушателем», – приводит слова Андриса Нельсона журнал «Музыкальная жизнь».

65-я церемония вручения музыкальной премии состоится 5 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, София Губайдуллина родилась в Чистополе 24 октября 1931 года в русско-татарской семье. Детство и юность Софии Губайдуллиной прошли в Казани, здесь она прожила с 1932 по 1954 годы. С 1991 композитор года живёт в Германии. София Губайдуллина является автором более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. Заслуженный деятель искусств РСФСР.