София Дзепка выступит на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России опубликовала список участников третьего этапа Гран-при России.

Соревнования пройдут в Красноярске с 31 октября по 1 ноября. В числе заявленных спортсменок — София Дзепка.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Илья Неретин, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Константин Сафонов, Алексей Тотмин, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Женщины: София Буза, Елизавета Вахитова, Алина Горбачёва, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Софья Муравьёва, Лидия Плескачёва, Дарья Романенко, Любовь Рубцова, Анна Фролова.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Каждый спортсмен может быть заявлен не более чем на два этапа серии. По результатам выступлений в Гран-при фигуристы получают допуск к участию в чемпионате России.