София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде
Российская фигуристка София Дзепка одержала победу на третьем этапе юниорского Гран-при ISU, который прошёл в Бангкоке. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 205,73 балла.
Второе место заняла японка Сумика Канадзава (202,79), третьей стала канадка Лия Чо (192,75). В пятёрку сильнейших также вошли Леандра Цимпукакис из Швейцарии (185,88) и китаянка Юнь Си Фань (183,90).
Россиянка Варвара Стахович, представляющая Беларусь, заняла шестое место (183,35).