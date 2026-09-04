София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде

Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка София Дзепка одержала победу на третьем этапе юниорского Гран-при ISU, который прошёл в Бангкоке. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 205,73 балла.

Второе место заняла японка Сумика Канадзава (202,79), третьей стала канадка Лия Чо (192,75). В пятёрку сильнейших также вошли Леандра Цимпукакис из Швейцарии (185,88) и китаянка Юнь Си Фань (183,90).

Россиянка Варвара Стахович, представляющая Беларусь, заняла шестое место (183,35).