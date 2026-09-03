София Дзепка — вторая после короткой программы на Гран-при в Бангкоке

Фото: скриншот с трансляции

Российская фигуристка чисто откатала короткую программу в Бангкоке, но техническая ошибка в стартовом протоколе стоила ей балла. Лидирует Сумика Канадзава с 70,38 балла.

На третьем этапе юниорского Гран-при в Бангкоке завершилась короткая программа у девушек. Россиянка София Дзеппа вышла на лед 36-м номером и показала чистый прокат. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп, все вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень сложности.

Однако в протоколе судей у Дзепки значится штраф меньше, чем 1 балл (Deduction) за поздний старт. В результате ее итоговая оценка за короткую программу составила 70,17 балла.

На текущий момент россиянка занимает второе промежуточное место. Лидирует японка Сумика Канадзава — 70,38 балла, ее прокат также был чистым.

Произвольная программа у девушек пройдет 4 сентября.

Напомним, на первом этапе Гран-при в Сиане Дзепка одержала победу с суммой 213,28 балла.