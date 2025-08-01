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Экономика 1 августа 2025 21:37

Софинансирование по программе долгосрочных сбережений поступит россиянам до сентября

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Денежные средства, предусмотренные для государственного софинансирования взносов граждан в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) за 2025 год, поступят на счета участников до сентября следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.

Ведомство уточнило, что в настоящее время ведется техническая работа по выделению необходимого финансирования из федерального бюджета.

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. Она предусматривает добровольные взносы со стороны граждан, которые частично компенсируются государством. Максимальный размер такого софинансирования составляет 36 тысяч рублей в год.

Также участники программы могут воспользоваться налоговым вычетом на сумму до 400 тысяч рублей ежегодно. Минимальный срок участия – 15 лет.

#Минфин РФ
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