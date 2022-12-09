Соединяя две реальности: в Казани стартовал турнир по фиджитал-хоккею

Сегодня в «Татнефть арене» в Казани стартовал турнир по фиджитал-хоккею. За 1,25 млн рублей поборются четыре команды: коллектив блогеров, Barys cyber team из Казахстана, «Ак Барс» и команда Cosmos из Москвы. Эти соревнования станут последними из линейки фиджитал в этом году.

«Это последнее мероприятие в этом году в череде подготовки к „Играм Будущего“, которые пройдут в Казани в 2024 году. Основная задача таких турниров — посмотреть картинку и нюансы, чтобы потом модернизировать это и сформировать финальный продукт. Сегодня у нас особенное мероприятие — хоккей три на три, который активно развивается и в классическом спорте. Сначала ребята играют в Сети, а затем выходят на настоящий лед», — отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Он подчеркнул, что сейчас обсуждается план по тестовым мероприятиям «Игр Будущего» в Казани.

Сегодня прошли полуфиналы. В первом матче турнира встречались блогеры и Barys cyber team. Сначала они сели за игровую приставку, где играли также в формате три на три. Там команды разошлись миром, 2-2. Затем они вышли на лед «Татнефть арены». Особенного антуража хоккею добавила подсветка площадки: все линии и круги светились разными цветами радуги, что добавляло киберпространству атмосферности.

«У нас получается целостное шоу. Самое главное - это продукт. Сегодня мы используем четыре сервиса для трансляции. Мы стараемся приглашать на тестовые соревнования спортсменов из разных стран. На хоккей к нам приехали ребята из Казахстана. Всего в географии фиджитал-игр уже девять стран», – сообщил глава оргкомитета «Игр будущего» Игорь Столяров.

«Офлайн» блогеры не оставили шансов соперникам, забросив восемь шайб в ответ всего на две у Barys cyber team. Фишкой фиджитал-игр является то, что счет в киберчасти и реальном спорте суммируется. Таким образом, общий счет стал 10-4.

Сегодня еще выйдут на арену хоккеисты «Ак Барса» во главе с Дмитрием Обуховым, которые сыграют с московской командой Cosmos. Завтра состоится финал. Победитель получит кубок и 1,25 млн рублей.