Соединенные Штаты снова расширили антироссийские санкции

Вашингтон ввел санкции против двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

В черный список попали Наталья Бурлинова и Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия», связанный с гражданкой РФ. Кроме того, под рестрикции попали Александр Ионов и связанные с ним Антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и ИА Stop-Imperialism.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.